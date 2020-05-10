Nallıhan'da şehit annelerine Anneler Günü kutlaması

ANKARA'nın, Nallıhan ilçesinde şehit anneleri ve 100 yaşını geçmiş annelerin Anneler Günü kutlandı.

Nallıhan Belediyesi ve Nallıhan Kaymakamlığı, Anneler Günü nedeniyle, şehit anneleri ile 100 yaşını geçmiş annelere sürpriz kutlama programı düzenledi. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından, şehit anneleri ve 100 yaşını geçmiş asırlık çınar annelere çiçek ve hediyeler verildi.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, anneler ile bir süre sohbet ederek, "Şehit annelerimiz ve yaşlılarımızın her zaman yanındayız. Onlar bizim her zaman baş tacımızdır. Anneler Günü'nde şehit annelerimizi ve yaşlı annelerimizi ziyaret ederek onların dualarını alıyoruz" diye konuştu.

102 yaşındaki Ayşe Türk, hatırlanmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, ziyaretten dolayı ve hediyeleri için tüm görevlilere teşekkür etti.

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Kaynak: DHA