Nallıhan’da virajı alamayan sürücü parka uçtu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde virajı alamayan sürücü, otomobiliyle çocuk parkına uçtu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Hacıbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. idaresindeki 06 AY 4543 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde iken, güzergahtaki virajı alamayarak yolun sağındaki çocuk parkına uçtu. Kazada, araçta bulunan dört kişi yara almadan kurtulurken, olay anında parkta kimsenin olmaması da kazanın büyümesini önledi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA