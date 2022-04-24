Namaz kılıp oruç tutan Aygün Aydın küçük gelen tanga bikinisiyle verdiği pozları paylaşınca tepki çekti! Şezlonga sere serpe uzandı! "Sence tutarlı mı" Son dönemde en çok konuşulan isimlerden olan Aygün Aydın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçileri tarafından eleştirildi. Aygün Aydın, "Namaz kıldın" yorumuna kızarak "Allah'la kul arasına kimse giremez" diyerek isyan etti.

1 12 Hakan Sabancı ile ilişkisinden sonra mesajları ifşa ederek gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın Ramazan ayında oruç tuttuğunu açıklamıştı.