Namazda Okunan Dualar Ve Sureler Nelerdir? Otururken Okunan Dualar Neler? Sabah Namazı Kaça Kadar Kılınır?

Namaz kılarken okunan sureler ve sıralamaları aynı zamanda namazda okunan dualar ve anlamları ibadette büyük öneme sahiptir. Peki namazda okunan sureler nelerdir? Namazda okunan dualar ve anlamları nelerdir? Zammı sureler hangi surelere denir? Sabah namazı hangi vakitlerde nasıl kılınır? Otururken hangi dualar okunur? İşte detaylar..



Namazda Okunan Dualar ve Sureler Nelerdir?

İslam’ın en önemli ibadetlerinden olan namaz sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakitte kılınır. Namaz sözlükte ibadet etmek, yalvarmak anlamlarına gelir. Namazda okunan surelerin ve duaların belli bir sıralaması bulunur. Namazda okuduğumuz kısa surelere zammı sureler adı verilmektedir. Zammı sureler Kur’an-ı Kerim’de en son sayfalarda bulunmaktadır. Namaz kılarken Fatiha Suresini okumak vacip olduğu için Fatiha Suresi zammı sureler arasına girmez.

Haberin Devamı

Namaz surelerini Kur'an-ı Kerim'deki sıralanış düzeniyle okumak namazın kılınışına en uygun şekildir. Sureleri sırayla ve atlamadan okumak gerekir. Örnek verecek olursak dört rekat olan namazlarda Fatiha Suresinden sonra sureler, “Fil - Kureyş - Ma’un - Kevser” veyahut “Kafirun - Nasr - Tebbet - İhlas” gibi farklı birkaç sırayla okunmaktadır.





Namaz sureleri derken anlatılmak istenen Kur'an-ı Kerim'de bulunan son 10 suredir. Bu 10 sure ezberlemesi kolay olduğundan namazda okunmaktadır. Aslında namaz sureleri tanımı ilmi bir tanımlama olarak kabul edilmez. Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim’de bulunan her sure, her ayet namaz kılarken okunabilir.

Haberin Devamı

Namazda okunan dualara ise Sübhaneke Duası, Ettehiyyâtü Duası, Allâhumme Salli ve Barik Duaları ve Kunut Duaları örnek verilebilir. Bunun yanı sıra namaz sonrasında okunan dualar da bulunmaktadır. Bu dualar kişinin kendi tercihine göre seçilebilir.





Otururken Okunan Dualar Neler?

Otururken okunan dualar, hangi vakitte kılınan rekat ve kaçıncı oturuş olması durumunda değişmektedir. Genellikle ilk iki rekâttan sonraki oturuşta sadece Ettehiyyâtü Duası okunurken, yatsı ve ikindi vakti sünnetlerinin ilk iki rekatından sonraki oturuşta Ettehiyyâtü Duasından sonra Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik Duaları da okunur. Son oturuşlarda Ettehiyyâtü Duasından sonra Allâhümme Salli, Allâhümme Barik ve Rabbena Duaları okunur sonrasında selam verilir.

Sabah Namazı Kaça Kadar Kılınır?

Sabah namazı günün en erken vaktinde ve ilk kılınan namazıdır. Diğer vakit namazlarına göre en az rekâtı olan namazdır. Sabah namazı kılmanın çok büyük faziletleri bulunmaktadır. Beş vakit namazın içerisinde bulunan sabah namazını kılmak farz olan ibadetlerden de birisidir.

Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar kılınabilmektedir. Sabah namazı imsak saati ile güneş doğum saati arasında kılınabilir. Ancak imsaktan 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir.

Fil Sûresi Okunuşu, Anlamı, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Elemtera keyfe fe'ale Rabbuke bi-ashâbi'l-fîl.

2- Elem yec'al keydehum fî tadlîl.

3- Ve ersele 'aleyhim tayran ebâbîl.

4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl.

5- Fece'alehum ke'asfin me'kûl.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- "Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

2- Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi.

4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

5- Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Kureyş Sûresi Okunuşu, Anlamı, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Li îlâfi kurayş.

2- Îlâfihim rihlete'ş-şitâi ve's-sayf.

3- Felya'budû Rabbe hâze'l-beyt.

4- Ellezî et'amehum min cû'in ve âmenehum min havf.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- "Kureyş'in emniyetini sağladığı,

2- Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar,

3- Bu evin (mabed'in, Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsinler.

4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Mâun Sûresi Okunuşu, Anlamı, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Eraeytellezî yukezzibu bi'd-dîn.

2- Fezâlike'l-lezî yedu'ul-yetîm.

3- Ve lâ yehuddu alâ ta'âmi'l-miskîn.

4- Feveylun lil-musallîn.

5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn.

6- Ellezînehum yurâûn.

7- Ve yemne'ûne'l-mâ'ûn.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- "Din gününü (İslam'ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü?

2- İşte o, yetimi itip kakar.

3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz).

4- Şu namaz kılanların vay haline!

5- Onlar namazlarından gafildirler (önem vermezler).

6- Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar.

7- Ve onlar en küçük bir yardımı (zekâtı) da engellerler.

Kevser Sûresi Okunuşu, Anlamı, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "İnnâ a'taynâ ke'l-kevser.

2- Fesalli li-Rabbike ve'nhar.

3- İnne şâni'eke huve'l-ebter

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- "Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik.

2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

3- Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir.

Kâfirûn Sûresi Okunuşu, Anlamı, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Gul yâ eyyuhe'l-kâfirûn.

2- Lâ a'budu mâ ta'budûn.

3- Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud.

4- Velâ ene âbidun mâ abettum.

5- Velâ entum âbidûne mâ a'bud.

6- Lekum dînukum veliye dîn.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- "De ki: Ey kâfirler.

2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam.

3- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.

4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

5- Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz.

6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Nasr Sûresi Yazılışı, Okunuşu, Anlamı, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "İzâ câe nasrullâhi ve'l-fethu.

2- Ve raeyte'n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.

3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- "Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

2- Ve insanların, Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman,

3- Hemen Rabbini överek tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Tebbet Sûresi Okunuşu, Anlamı, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.

2- Mâ ağnâ 'anhu mâluhû ve mâ keseb.

3- Seyaslâ nâran zâte leheb.

4- Vemraetuhû hammâlete'l-hatab.

5- Fî cîdihâ hablun min mesed.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- "Ebu Leheb'in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya.

2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı)

3- (O) alevli bir ateşe girecektir.

4- Karısı da, odun hamalı (ve),

5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

İhlas Sûresi Okunuşu, Anlamı, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu's-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- "De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O'na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)'dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir.

Felak Sûresi Okunuşu, Anlamı, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Gul e'ûzu bi-Rabbi'l-felak.

2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

4- Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- "De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

Nas Sûresi Okunuşu, Anlamı, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Gul e'ûzu bi-Rabbi'n-nâs.

2- Meliki'n-nâs.

3- İlâhi'n-nâs.

4- Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs.

5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs.

6- Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- "De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların malikine,

3- İnsanların (gerçek) ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.