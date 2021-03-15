Namibya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Namibya'nın Bayrağı Nasıldır?
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Namibya ya da resmî adıyla Namibya Cumhuriyeti, eski adıyla Güney Batı Afrika, batı sınırı Atlantik Okyanusu olan güney Afrika'da bir ülkedir. Kuzeyinde Zambiya ve Angola, doğusunda Botsvana, güney ve doğusunda Güney Afrika Cumhuriyeti ile sınır paylaşmaktadır.
Namibya'nın Başkenti?
“Windhoek” şehri Namibya'nın başkentidir.
Namibya'nın Para Birimi Nedir?
“Namibya Doları” Namibya'nın para birimidir.
Namibya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Namibya'nın telefon alan kodu : + 264
Namibya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Namibya
Namibya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Windhoek
Namibya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Namibya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Windhoek
Namibya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
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