Namibya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Namibya'nın Bayrağı Nasıldır?

Namibya ya da resmî adıyla Namibya Cumhuriyeti, eski adıyla Güney Batı Afrika, batı sınırı Atlantik Okyanusu olan güney Afrika'da bir ülkedir. Kuzeyinde Zambiya ve Angola, doğusunda Botsvana, güney ve doğusunda Güney Afrika Cumhuriyeti ile sınır paylaşmaktadır.

Namibya'nın Başkenti?

“Windhoek” şehri Namibya'nın başkentidir.

Namibya'nın Para Birimi Nedir?

“Namibya Doları” Namibya'nın para birimidir.

Namibya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Namibya'nın telefon alan kodu : + 264

Namibya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Namibya

Namibya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Windhoek

Namibya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Namibia

Namibya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Windhoek

Namibya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce Almanca Afrikanca

Namibya'nın Bayrağı Nasıldır?