Namihiro Kawada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Namihiro Kawada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Namihiro Kawada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Namihiro Kawada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Namihiro Kawada 4 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 河田 波大 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Namihiro Kawada Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Namihiro Kawada'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Namihiro Kawada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Namihiro Kawada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Namihiro Kawada şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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