Namihiro Kawada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Namihiro Kawada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Namihiro Kawada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Namihiro Kawada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.