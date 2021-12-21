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Namık isminin anlamı nedir, Namık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Namık isminin anlamı; VERİGİRİŞİ. Bu içeriğimizde Namık isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Namık isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Namık isminin anlamı nedir, Namık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Namık isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Namık ismi ne demek, Namık ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Namık isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Namık İsminin anlamı nedir? TDK Namık anlamı:

Namık isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmak ta olup , halk  arasında iki farklı şekilde bilinmektedir.

1-Önceden Gören, Önceden Kestiren
2-Katip, yazıcı, yaza

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Namık İsmi Kuranda geçiyor mu?

Namık ismi kuranda geçmemektedir.

Namık isminin kökeni:

Namık ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 5922 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Namık isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Namık isminin rengi:

Siyah

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Namık ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Namık isminin Harf Analizi Nedir ?

Namık ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Namık isminin Numerolojisi Kaçtır?

Namık ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

M : 16

I : 11

K : 14

= 59 Namık İsminin Numeroloji Toplamı 59’dir.

Namık isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Namık ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Namık isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5   A: 1   M: 4   I: 9   K: 2 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Namık isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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