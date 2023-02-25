Namiq Alasgarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Namiq Alasgarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Namiq Alasgarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Namiq Alasgarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Namiq Alasgarov 3 Şubat 1995 tarihinde Çiləgir, Qusar Region şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Namiq Əvəz oğlu Ələsgərov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Namiq Alasgarov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Namiq Alasgarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Namiq Alasgarov'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Namiq Alasgarov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alaskarov_namik/

http://www.facebook.com/namik.aleskerov.5

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Namiq Alasgarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Namiq Alasgarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Namiq Alasgarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Namiq Alasgarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Baku

2 Ağustos 2014 yılında Karabağ

13 Ocak 2016 yılında Kapaz PFK

30 Haziran 2016 yılında Karabağ

1 Ocak 2017 yılında Neftçi Baku

16 Ağustos 2021 yılında Bursaspor

1 Temmuz 2022 yılında Sabah FK

Namiq Alasgarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Namiq Alasgarov şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Namiq Alasgarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 7 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Azerbaycan U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 2 gol atmıştır.

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