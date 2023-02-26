Namir Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Namir Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Namir Aga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Namir Aga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Namir Aga 13 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da נמיר אגא şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Namir Aga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Namir Aga'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Namir Aga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Namir Aga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Namir Aga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Namir Aga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hapoel Acre

16 Eylül 2015 yılında M. Zur Shalom

12 Ocak 2016 yılında Beitar Nahariya

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Shefaram

5 Aralık 2018 yılında Hapoel Kaukab

15 Ocak 2019 yılında Ironi Tiberias

25 Ağustos 2019 yılında Hapoel Kaukab

1 Temmuz 2021 yılında M. Bnei Reineh

Namir Aga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Namir Aga şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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