Namus cinayetine 4 tutuklama
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 Şubat tarihinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen Şahin Dağlar (25) cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 Şubat tarihinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen Şahin Dağlar (25) cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.
Uzun süren ifadelerin ardından cinayet şüphelileri Özcan, Özgür, Nurullah G. ve Hamit Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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