Nan ne demek, TDK'ya göre Nan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nan ne demek? Nan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nan kelimesi. Peki nan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nan nedir, nan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nan kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre nan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ekmek



NAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Alçak, nan ve nimet nankörü hain!



NAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- nanıaziz

