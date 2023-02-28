Nana Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nana Antwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nana Antwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nana Antwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nana Antwi 10 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Nana Kwame Antwi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nana Antwi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nana Antwi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nana Antwi'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi 1 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Nana Antwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nana Antwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nana Antwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nana Antwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2018 yılında Lori Vanadzor

29 Ağustos 2019 yılında LOSC Lille B

30 Haziran 2020 yılında Lori Vanadzor

1 Temmuz 2021 yılında FC Urartu

Nana Antwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nana Antwi şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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