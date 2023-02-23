Nana Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nana Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nana Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nana Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nana Boateng 10 Mayıs 1994 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Bismark Adjei-Boateng şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nana Boateng Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Nana Boateng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nana Boateng'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nana Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nana Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nana Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nana Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Man City U18

1 Temmuz 2012 yılında Man City U21

1 Ağustos 2012 yılında Strømsgodset

31 Aralık 2016 yılında Man City U23

24 Ocak 2017 yılında Colorado

12 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında KuPS

2 Eylül 2021 yılında CFR Cluj

Nana Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nana Boateng şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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