Nana Kwesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nana Kwesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nana Kwesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nana Kwesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nana Kwesi 7 Şubat 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Prince Nana Kwesi Darmang şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nana Kwesi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nana Kwesi'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nana Kwesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nana Kwesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nana Kwesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nana Kwesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2018 yılında TP Mazembe

1 Ağustos 2019 yılında CS Don Bosco

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2022 yılında Hearts of Oak

Nana Kwesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nana Kwesi şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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