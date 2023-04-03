Nanase Noro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nanase Noro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nanase Noro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nanase Noro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.