Nanase Noro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nanase Noro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nanase Noro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nanase Noro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nanase Noro 21 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 野呂 七星 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nanase Noro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Nanase Noro'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nanase Noro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nanase Noro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Takushoku Univ.
Nanase Noro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nanase Noro şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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