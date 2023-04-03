Nanasei İino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nanasei İino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nanasei İino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nanasei İino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nanasei İino 2 Ekim 1996 tarihinde Joetsu, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 飯野 七聖 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nanasei İino Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ODOROKI yapmaktadır. Nanasei İino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nanasei İino'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Nanasei İino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nanasei İino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nanasei İino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nanasei İino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Kokushikan Univ

1 Şubat 2019 yılında Thespaku. Gunma

9 Ocak 2021 yılında Sagan Tosu

11 Temmuz 2022 yılında Vissel Kobe

Nanasei İino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nanasei İino şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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