Nando Toggenburger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nando Toggenburger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nando Toggenburger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nando Toggenburger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nando Toggenburger 17 Mart 2004 tarihinde Altdorf şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nando Toggenburger Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Management Nrejaj yapmaktadır. Nando Toggenburger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nando Toggenburger'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nando Toggenburger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nando Toggenburger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nando Toggenburger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nando Toggenburger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2019 yılında Luzern U16

1 Temmuz 2020 yılında Luzern U17

1 Temmuz 2021 yılında Luzern U18

1 Ocak 2022 yılında Luzern U21

13 Temmuz 2022 yılında FC Luzern

Nando Toggenburger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nando Toggenburger şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nando Toggenburger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ESC Erstfeld, SC Kriens, FC Luzern

İsviçre U19 takımında 22 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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