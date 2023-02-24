Nandor Korodi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nandor Korodi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nandor Korodi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nandor Korodi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nandor Korodi 15 Ağustos 1999 tarihinde Szolnok şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nandor Korodi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Nandor Korodi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nandor Korodi'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nandor Korodi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nandor Korodi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nandor Korodi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nandor Korodi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2016 yılında Debrecen U19

1 Ocak 2017 yılında Debrecen II

7 Temmuz 2018 yılında Debrecen

1 Ağustos 2018 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2019 yılında Debrecen

29 Ağustos 2019 yılında Szeged

30 Haziran 2020 yılında Debrecen

12 Ağustos 2020 yılında Szeged

24 Ocak 2023 yılında Békéscsaba

Nandor Korodi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nandor Korodi şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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