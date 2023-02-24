Nandor Tamas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nandor Tamas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nandor Tamas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nandor Tamas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nandor Tamas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nandor Tamas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nandor Tamas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nandor Tamas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nandor Tamas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nandor Tamas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nandor Tamas 24 Ekim 2000 tarihinde Târgu Secuiesc şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Tamás Nándor Károly şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nandor Tamas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Nandor Tamas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nandor Tamas'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nandor Tamas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nandor Tamas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Nandor Tamas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nandor Tamas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Puskás AFC

29 Ocak 2018 yılında Csákvár

30 Haziran 2018 yılında Puskás AFC

19 Temmuz 2018 yılında Csákvár

31 Aralık 2019 yılında Puskás AFC

12 Ocak 2021 yılında Sepsi OSK

31 Aralık 2021 yılında Puskás AFC

1 Ocak 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC

Nandor Tamas kimdir

Nandor Tamas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nandor Tamas şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KSE TG. SECUIESC (-2015)
AFK Csikszereda (-2017)

Nandor Tamas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Nandor Tamas nereli

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