Nani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nani 17 Kasım 1986 tarihinde Amadora şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Luís Carlos Almeida da Cunha şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPSM yapmaktadır. Nani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nani'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/luisnani

http://www.instagram.com/luisnani/

http://www.facebook.com/Nani/

Nani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 36.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Real SC U15

1 Temmuz 2001 yılında Real SC U17

1 Temmuz 2003 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2005 yılında Sporting CP

2 Temmuz 2007 yılında Man. United

19 Ağustos 2014 yılında Sporting CP

30 Haziran 2015 yılında Man. United

7 Temmuz 2015 yılında Fenerbahçe

5 Temmuz 2016 yılında Valencia

31 Ağustos 2017 yılında Lazio

30 Haziran 2018 yılında Valencia

11 Temmuz 2018 yılında Sporting CP

18 Şubat 2019 yılında Orlando

14 Ocak 2022 yılında Venezia

12 Temmuz 2022 yılında Melbourne

Nani kimdir

Nani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nani şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Real Sc (1998-03), Sporting CP (2003-05);

Nani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz takımında 17 numaralı formasıyla 1 Eylül 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 112 maçta 23 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Nani nereli

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