Nantes forması giyecek Merve Aydın: Fransa'ya transferim bir meydan okuma

"Avrupa'da Türk basketbolcuların yer alabileceğini göstermek istiyorum"

"Türkiye'de kadın basketbolunun gelişimi için herkes sorumluluk almalı"

"Hedefim WNBA'de oynamak"

"Türkiye ligi geçen seneden daha çekişmeli geçecek"

Fransa'nın Nantes kulübüne transfer olan Merve Aydın, "Fransa'ya gidişim, daha doğrusu Avrupa liglerinde oynamak benim kariyer planımın içinde vardı. Buradaki kazancımın orada alacağımdan daha fazlası olmasına rağmen böyle bir tercih yaparak hem kendimi orada ispat etmek hem de Türk basketbolcuların Avrupa'da oynayabileceğini göstermek istedim. Bu kararım, bir bakıma düzene meydan okumak. Buna ek olarak, Avrupa liglerinde kalıcı olup ardımdan birçok oyuncunun da aynı cesareti, aynı meydan okumayı gösterip Avrupa'da Türk basketbolunun adının geçmesini sağlamayı hedefliyorum" dedi.

özel açıklamalarda bulundu. Fransa liginde Nantes formasıyla mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu belirten 25 yaşındaki Aydın, "Fransa'ya transferimden sonra gitme fırsatım olmadı ama Fransızca çalışmaya başladım. Türkiye liginden farklı bir ligde oynayacağım, bunun için heyecanlıyım. Kariyer planlamamda menajerim Ceren Ateş ile bunu daha önce konuşmuştuk; Avrupa'da oynamak, kalıcı olmak ve bu planlama doğrultusunda böyle bir karar verdik. Hem kadın basketbolunda hem erkek basketbolunda jenerasyon değişimi söz konusu. Bu şartlarda da direkt başarı beklemek ne kadar doğru emin değilim ama altyapılarda hep başarılı olan bir ekibin A takım seviyesinde belli bir süreden sonra çok ciddi başarılara imza atacağına eminim" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE KADIN BASKETBOLUNUN GELİŞİMİ İÇİN HERKES SORUMLULUK ALMALI"

Türkiye'de kadın basketbolunun gelişiminde sıkıntılar olduğunu söyleyen Merve Aydın, "Kadın basketbolu açısından birkaç kulüp dışında tesis ve yapılanma konusunda sıkıntılar var, bunlar aşikâr. Ama bence bu konuda ciddi atılımlar da oluyor. Ben geçtiğimiz sezonu Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde tamamladım, orada mesela son beş yılda bir tesis ve yapılanma gerçekleşti ki bence bunun karşılığını alıyorlar. Umarım bu yapılanmalar Türk basketbolu ve kadın basketbolu için artarak devam eder. Jenerasyon değişiminin etkisi var. Fakat geri çekilmek yerine; bireysel olarak hepimizin, buna oyuncu, yönetim dâhil, sadece orada olan ekip değil, Türkiye'yi temsil eden bir kitle var, hazırlık süreçleri olsun, antrenman, yönetim gibi, herkesin oturup bu noktada neyin farklı yapılabileceğini düşünmesi bizi başarıya daha çabuk götürür. Ben eminim ki ciddi başarılar elde edeceğiz. Bu süreci daha hızlı geçmek adına herkes sorumluluk alırsa çok güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA TÜRK BASKETBOLCULARIN YER ALABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Avrupa'ya transfer olma kararının altında yatan sebepler hakkında ise Merve Aydın şunları söyledi:

"Aslında daha önceden, sayı olarak fazla olmasa da gitmiş basketbolcular var. Nevriye Yılmaz bu konuda bana çok cesaretlendirici konuşmalar yapmıştı. Fransa teklifi öncesinde bir araya geldiğimizde mutlaka her oyuncunun bunu yapması gerektiğini söylemişti. Kendisi zaten Türk basketbolu için çok önemli bir isim, onun söyleyeceği şeyler gençler için önemlidir ve bu noktada planlama yaparken onun tavsiyelerini de göz önünde bulundurdum, ona da çok teşekkür ediyorum. Buradan oraya gitmek, konfor alanını terk etmek, hem kendi yapabilirliklerini test etmek hem de Avrupa'da Türk basketbolcuların da yer alabileceğini göstermek adına bir fırsat diye düşündüm. Neden benden sonra da gelen basketbolcular olmasın, diyorum. Umarım hedeflediğim noktaya gelirim ve ardımdan gelenlerin sayısı artar."

"HEDEFİM WNBA'DE OYNAMAK"

Bireysel olarak hedeflerinden de bahseden milli basketbolcu, "Avrupa'da oynama isteğim WNBA'den geliyor. Avrupa'da kalıcı şekilde oynadığın takdirde domestik oyuncu olmaktan çıkıyorsun. WNBA için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Sadece kendi ülkende değil başka liglerde, ülkelerde de başarılı sezonlar geçirdiğinde oralarda da istenen ve talep edilen oyuncu olunuyor. Bunun örneklerini gördük, o yüzden hedeflerim arasında WNBA de var. Umarım buna ulaşırım" dedi.

"TÜRKİYE LİGİ GEÇEN SENEDEN DAHA ÇEKİŞMELİ GEÇECEK"

Gelecek yıl Türkiye ligindeki rekabetin daha yüksek olacağını vurgulayan Aydın, "Bu sene ligden dört takım düşecek. Bu durumun takımların transfer politikasını, sezon içindeki tutumlarını etkileyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe kadrosunu güçlendirdi. Sadece Türkiye için değil; Avrupa ligleri için de ciddi bir kadroya sahip oldular. Takım kimyası oturursa Avrupa'da da hedefledikleri başarıya ulaşabileceklerini düşünüyorum. Türkiye liginde geçen sene yarı final ve final serisi beklentilerin altında geçti. Bu sene farklı olacağını düşünüyorum çünkü geçen sene birkaç takım nasıl olsa düşmeyeceğiz veya düşeceğiz mantığıyla havlu attı. Bu sene onun olacağını düşünmüyorum ve geçen seneden iyi, çekişmeli mücadelelere sahne olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Merve Aydın'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

DHA