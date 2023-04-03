Nao Yamane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nao Yamane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nao Yamane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nao Yamane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nao Yamane 4 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山根 成陽 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nao Yamane Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Nao Yamane'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nao Yamane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nao Yamane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nao Yamane şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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