Naoaki Senaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoaki Senaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoaki Senaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naoaki Senaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naoaki Senaga 19 Temmuz 1998 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 瀬長 直亮 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naoaki Senaga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Naoaki Senaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Naoaki Senaga'nin FK Jezero ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Naoaki Senaga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/s.nao_07/

Naoaki Senaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naoaki Senaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naoaki Senaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naoaki Senaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Senshu Univ.

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Mladost DG

1 Temmuz 2022 yılında FK Jezero

Naoaki Senaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naoaki Senaga şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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