Naod Teklebrhan Ghebrekristos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naod Teklebrhan Ghebrekristos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naod Teklebrhan Ghebrekristos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naod Teklebrhan Ghebrekristos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naod Teklebrhan Ghebrekristos 16 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naod Teklebrhan Ghebrekristos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H sports agency yapmaktadır. Naod Teklebrhan Ghebrekristos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına - tarihinde katılmıştır. Naod Teklebrhan Ghebrekristos'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Naod Teklebrhan Ghebrekristos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Naod Teklebrhan Ghebrekristos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Naod Teklebrhan Ghebrekristos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naod Teklebrhan Ghebrekristos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Eskilstuna City

30 Kasım 2022 yılında AFC Eskilstuna

Naod Teklebrhan Ghebrekristos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naod Teklebrhan Ghebrekristos şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Athletic FC Eskilstuna, Eskilstuna City FK (2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.