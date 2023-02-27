Naohiro Sugiyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naohiro Sugiyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naohiro Sugiyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naohiro Sugiyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naohiro Sugiyama 7 Eylül 1998 tarihinde Kitakyushu, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 杉山 直宏 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naohiro Sugiyama Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Naohiro Sugiyama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Naohiro Sugiyama'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Naohiro Sugiyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naohiro Sugiyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Naohiro Sugiyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naohiro Sugiyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Juntendo Univ.

1 Şubat 2021 yılında Roasso Kumamoto

9 Ocak 2023 yılında Gamba Osaka

Naohiro Sugiyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naohiro Sugiyama şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.