Naoki Kumata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoki Kumata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoki Kumata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naoki Kumata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naoki Kumata 2 Ağustos 2004 tarihinde --, Fukushima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 熊田 直紀 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naoki Kumata Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Naoki Kumata, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Naoki Kumata'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Naoki Kumata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naoki Kumata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naoki Kumata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naoki Kumata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında FC Tokyo

Naoki Kumata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naoki Kumata şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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