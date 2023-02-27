Naoki Yamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoki Yamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoki Yamada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naoki Yamada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naoki Yamada 4 Temmuz 1990 tarihinde Urawa, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山田 直輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naoki Yamada Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athleteplus yapmaktadır. Naoki Yamada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Naoki Yamada'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Naoki Yamada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naoki Yamada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Naoki Yamada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naoki Yamada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2015 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2018 yılında Urawa Reds

24 Temmuz 2019 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2020 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2020 yılında Shonan Bellmare

Naoki Yamada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naoki Yamada şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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