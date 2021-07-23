32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yer alan Japonya Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Açılışta Naomi Osaka olimpiyat meşalesini yakınca merak konusu oldu. Peki Naomi Osaka kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Naomi Osaka olimpiyat meşalesi yakış videosu İşte detaylar..

NAOMİ OSAKA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Naomi Osaka, 16 Ekim 1997 yılında Chuo Ward, Osaka, Osaka ili, Japonya'da dünyaya geldi.

Japon profesyonel tenis oyuncusu Naomi Osaka, 9 Eylül 2018 tarihinde Serena Williams ile oynadığı Amerika Açık finalini kazanarak kariyerinin ikinci WTA ve ilk Grand Slam turnuvasını kazandı. Bu şampiyonluk Japon bir tenisçinin elde ettiği ilk Grand Slam şampiyonluğu oldu.

2019 Avustralya Açık'ta, finalde karşılaştığı Petra Kvitová'yı 7-6(7-2), 5-7, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek Avustralya Açık'ta ilk kez şampiyon olmayı başarıp, bu galibiyetle ilk kez dünya 1 numarası olurken 2018 Amerika Açık'ın ardından kariyerindeki ikinci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

NAOMİ OSAKA OLİMPİYAT MEŞALESİ YAKIŞ VİDEOSU

Olimpiyat meşalesini tenisçi Naomi Osaka yaktı. İşte o anlar: