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  3. Naomi Watts, evdeki elektronik aletleri bozulunca çıldırdı!

Naomi Watts, evdeki elektronik aletleri bozulunca çıldırdı!

Dünyaca ünlü oyuncu Naomi Watts sosyal medya hesabına yüklediği video ile gündemde. Evdeki elektronik aletleri bozulan ve bu duruma tepkisini attığı sessiz çığlık videosuyla belirten Watts'ı sosyal medya kullanıcıları sert bir şekilde eleştirdi.

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08 Nisan 2020 Çarşamba 16:25

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