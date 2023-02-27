Naomichi Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naomichi Ueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Naomichi Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Naomichi Ueda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Naomichi Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naomichi Ueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Naomichi Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naomichi Ueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naomichi Ueda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naomichi Ueda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naomichi Ueda 24 Ekim 1994 tarihinde Uto, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 植田 直通 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naomichi Ueda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Naomichi Ueda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Naomichi Ueda'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Naomichi Ueda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/naomichi.ueda/

Naomichi Ueda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naomichi Ueda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Naomichi Ueda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naomichi Ueda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Kashima Antlers

17 Temmuz 2018 yılında Cercle Brugge

18 Ocak 2021 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2021 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2021 yılında Nîmes Olympique

9 Ocak 2023 yılında Kashima Antlers

Naomichi Ueda kimdir

Naomichi Ueda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naomichi Ueda şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Midorikawa Shonen Sports Club, Uto Sumiyoshi Jr HS, Kumamoto Ozu HS (2010-2012)

Naomichi Ueda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 2 numaralı formasıyla 12 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Naomichi Ueda nereli

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