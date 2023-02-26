Naor Sabag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naor Sabag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Naor Sabag kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Naor Sabag ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Naor Sabag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naor Sabag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Naor Sabag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naor Sabag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naor Sabag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naor Sabag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naor Sabag 23 Mayıs 1993 tarihinde Be'er Sheva şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da נאור סבג şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naor Sabag Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BG Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Naor Sabag'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Naor Sabag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naor Sabag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Naor Sabag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naor Sabag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında B. Jerusalem

28 Ekim 2013 yılında Hakoah Amidar

30 Haziran 2014 yılında B. Jerusalem

7 Eylül 2014 yılında Hapoel Katamon

30 Haziran 2016 yılında B. Jerusalem

28 Eylül 2016 yılında Bikat haYarden

30 Haziran 2017 yılında B. Jerusalem

23 Ağustos 2017 yılında Ness Ziona

30 Haziran 2018 yılında B. Jerusalem

9 Ağustos 2018 yılında Ness Ziona

1 Temmuz 2019 yılında H. Beer Sheva

4 Kasım 2020 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2021 yılında FC Ashdod

Naor Sabag kimdir

Naor Sabag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naor Sabag şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Beer Sheva, Beitar Jerusalem

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Naor Sabag nereli

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