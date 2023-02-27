Naoto Arai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoto Arai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoto Arai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naoto Arai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naoto Arai 7 Ekim 1996 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 新井 直人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naoto Arai Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Naoto Arai'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Naoto Arai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/naotoarai_

http://www.instagram.com/naotoarai_/

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Naoto Arai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naoto Arai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Naoto Arai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naoto Arai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2019 yılında Albirex Niigata

9 Ocak 2021 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2022 yılında Tokushima Vort.

31 Ocak 2023 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2023 yılında Albirex Niigata

Naoto Arai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naoto Arai şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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