Naoto Kamifukumoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoto Kamifukumoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoto Kamifukumoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naoto Kamifukumoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naoto Kamifukumoto 17 Kasım 1989 tarihinde Chiba, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 上福元 直人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naoto Kamifukumoto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athleteplus yapmaktadır. Naoto Kamifukumoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Naoto Kamifukumoto'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Naoto Kamifukumoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naoto Kamifukumoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naoto Kamifukumoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naoto Kamifukumoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Juntendo Univ.

1 Şubat 2012 yılında Oita Trinita

6 Mayıs 2013 yılında Machida Zelvia

1 Temmuz 2013 yılında Oita Trinita

7 Ocak 2018 yılında Tokyo Verdy

8 Ocak 2020 yılında Tokushima Vort.

9 Ocak 2022 yılında Kyoto Sanga

9 Ocak 2023 yılında Kawasaki Front.

Naoto Kamifukumoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naoto Kamifukumoto şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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