Naoto Misawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoto Misawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoto Misawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naoto Misawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naoto Misawa 7 Temmuz 1995 tarihinde ---, Iwate şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 三沢 直人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naoto Misawa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shuma PTE LTD yapmaktadır. Naoto Misawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Naoto Misawa'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Naoto Misawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naoto Misawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naoto Misawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naoto Misawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2018 yılında Yokohama SCC

6 Ocak 2019 yılında Gainare Tottori

9 Ocak 2021 yılında Kyoto Sanga

Naoto Misawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naoto Misawa şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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