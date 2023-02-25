Naoufel Ghassiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoufel Ghassiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoufel Ghassiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naoufel Ghassiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naoufel Ghassiri 12 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naoufel Ghassiri Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Naoufel Ghassiri'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Naoufel Ghassiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naoufel Ghassiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naoufel Ghassiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naoufel Ghassiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CA Batna

1 Temmuz 2015 yılında JSM Skikda

1 Aralık 2015 yılında Cezalı

1 Ekim 2020 yılında US Biskra

Naoufel Ghassiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naoufel Ghassiri şuan US Biskra takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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