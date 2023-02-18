Naoufel Zerhouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoufel Zerhouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoufel Zerhouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naoufel Zerhouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naoufel Zerhouni 14 Eylül 1995 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da نوفل الزرهوني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naoufel Zerhouni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&R SPORTS yapmaktadır. Naoufel Zerhouni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Naoufel Zerhouni'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Naoufel Zerhouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naoufel Zerhouni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naoufel Zerhouni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naoufel Zerhouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2015 yılında Berrechid

30 Haziran 2016 yılında Raja Cas. U23

1 Temmuz 2016 yılında Rapide Oued Zem

15 Temmuz 2017 yılında FUS Rabat

5 Ocak 2022 yılında Al-Hazem

23 Ocak 2023 yılında Raja Casablanca

30 Haziran 2023 yılında Al-Hazem

Naoufel Zerhouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naoufel Zerhouni şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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