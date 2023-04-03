Naoya Wada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoya Wada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Naoya Wada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Naoya Wada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.