Naoyuki Fujita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naoyuki Fujita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naoyuki Fujita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naoyuki Fujita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naoyuki Fujita 22 Haziran 1987 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤田 直之 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naoyuki Fujita Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRAIN VERSE yapmaktadır. Naoyuki Fujita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Naoyuki Fujita'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Naoyuki Fujita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naoyuki Fujita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Naoyuki Fujita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naoyuki Fujita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2006 yılında Fukuoka Univ.

1 Şubat 2010 yılında Sagan Tosu

5 Ocak 2016 yılında Vissel Kobe

7 Ocak 2019 yılında Cerezo Osaka

9 Ocak 2022 yılında Sagan Tosu

Naoyuki Fujita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naoyuki Fujita şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Naoyuki Fujita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 8 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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