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Napalm ne demek, TDK'ya göre Napalm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Napalm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Napalm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Napalm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Napalm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Napalm ne demek, TDK'ya göre Napalm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Napalm ne demek? Napalm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi napalm kelimesi. Peki napalm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre napalm nedir, napalm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NAPALM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Napalm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Napalm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre napalm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yangın bombalarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde

NAPALM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- napalm bombası

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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