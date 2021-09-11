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Napoli 2-1 Juventus | MAÇ SONUCU

Serie A'da 3. hafta mücadelesinde Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi. Bu dev karşılaşmada ev sahibi Napoli, etkili oyunuyla Juventus'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Napoli 2-1 Juventus | MAÇ SONUCU

Milli maç arasından sonra futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İtalya Ligi Serie A'da oynana muhteşem maçta Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi. Napoli'nin rakibine karşı büyük üstünlük kurduğu karşılaşmada kazanan taraf ev sahibi ekip oldu.  Politano ve Koulibaly'nin golleriyle gülen Napoli bu sonuçla puanını  9'a yükseltirken Juventus ise 1 puanda kaldı.

NAPOLİ 2-1 JUVENTUS

Juventus, 10. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile mücadelede öne geçti: 0-1.

İlk yarı, siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının 57. dakikasında Napoli, Matteo Politano'nun golüyle skorda yeniden dengeyi sağladı: 1-1.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken, 85. dakikada Kalidou Koulibaly, ev sahibi ekibi 2-1 üstün duruma getiren golü attı.

Başka gol olmayınca Napoli, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. 3'te 3 yapan Napoli, 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı. Juventus ise öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve ligin 3. haftasında da galibiyetle tanışamadı.

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