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Napoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da Napoli ve Atalanta karşı karşıya geliyor. Peki, Napoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Napoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Liglere verilen bir haftalık milli aranın ardından futbol heyecanı geri döndü. Hafta sonu oynanacak maçların arasında Napoli - Atalanta mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İtalya'da geçtiğimiz sezonun en çok gol takımı olan Atalanta, bu sezona da oldukça iyi başladı. Ligde çıktığı 3 maçta da 3 galibiyet alan Atalanta 9 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Napoli ise 2'de 2 yaparak 6 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Napoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NAPOLİ - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'Da 4. hafta maçları oynanıyor. Napoli ve Atalanta bugün saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Napoli'nin San Paolo Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem, Marco Di Bello yönetecek.

HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Napoli'nin Atalanta'yı evinde ağırladığı Serie A maçı, bugün saat 16.00'da beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşma, Nesine.com ve Misli.com üzerinden de şifresiz izlenebilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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