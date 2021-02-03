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Napoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda ikinci yarı final eşleşmesi Napoli ve Atalanta arasında oynanacak. Peki, Napoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Napoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası heyecanı son hız devam ediyor. Yarı finalde oynanan ilk eşleşmenin ilk maçında Inter ve Juventus karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden galip çıkan Torino ekibi, kendi evinde oynayacağı rövanş maçında avantaj elde etmiş oldu. Finaldeki ikinci eşleşmenin ilk maçı ise bu akşam oynanacak. Peki, Napoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

NAPOLİ - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı finalinde Napoli ve Atalanta, ilk maçlarına çıkıyor. Bu akşam Diego Armando Maradona, Napoli Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, Michael Fabbri yönetecek. 

Kupanın son şampiyonu Napoli, Empoli ve Spezia'yı eleyerek yarı finale çıkmayı başarmıştı.

İtalya Kupası'nda 58 yıldır mutlu sona ulaşamayan Atalanta ise Napoli deplasmanına mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor.

HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası'nın Türkiye yayıncısı olan TRT Spor, Napoli ve Atalanta arasında oynanacak karşılaşmayı da saat 22.45'ten itibaren naklen izleyicilerine sunacak.

Onur Çelik
Spor Editörü
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