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  3. Napoli, Barcelona'ya direnemedi: 3-1

Napoli, Barcelona'ya direnemedi: 3-1

Koronavirüs salgının ardından yeniden izleyicilerle buluşan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turları tamamlandı. Son 16 turunun oynanan son maçında Barcelona, evinde Napoli'yi 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Salgın dolayısıyla uzunca bir ara verilen Devler Ligi, yeniden izleyicilerle buluştu. Dün gece başlayan maçların ardından bugün oynanan karşılaşmalar ile son 16 turu tamamlandı. Tekrar izleyicilerle buluşan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turlarının ilk galipleri Lyon ve Manchester City olmuştu. Bugün oynanan maçlarda ise Barcelona, Napoli'yi 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 

Barcelona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Barcelona'nın son 8'deki rakibi Bayern Münih oldu.

Barcelona'nın gollerini 10. dakikada Lenglet, 23. dakikada Messi ve 45+1. dakikada penaltıdan Suarez kaydetti. Napoli'nin tek golünü 45+5. dakikada penaltıdan Insigne attı.

Barcelona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Portekiz'de Sekizli final adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak olan turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar 12, 13, 14 ve 15 Ağustos'ta oynayacak.

Çeyrek final karşılaşmaları ise şöyle: 

Atalanta-PSG

RB Leipzig-Atletico Madrid

Barcelona-Bayern Münih

Lyon-Manchester City

Onur Çelik
Spor Editörü


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