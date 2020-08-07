Napoli, Barcelona'ya direnemedi: 3-1

Salgın dolayısıyla uzunca bir ara verilen Devler Ligi, yeniden izleyicilerle buluştu. Dün gece başlayan maçların ardından bugün oynanan karşılaşmalar ile son 16 turu tamamlandı. Tekrar izleyicilerle buluşan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turlarının ilk galipleri Lyon ve Manchester City olmuştu. Bugün oynanan maçlarda ise Barcelona, Napoli'yi 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona'nın son 8'deki rakibi Bayern Münih oldu.

Barcelona'nın gollerini 10. dakikada Lenglet, 23. dakikada Messi ve 45+1. dakikada penaltıdan Suarez kaydetti. Napoli'nin tek golünü 45+5. dakikada penaltıdan Insigne attı.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Portekiz'de Sekizli final adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak olan turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar 12, 13, 14 ve 15 Ağustos'ta oynayacak.

Çeyrek final karşılaşmaları ise şöyle:

Atalanta-PSG

RB Leipzig-Atletico Madrid

Barcelona-Bayern Münih

Lyon-Manchester City