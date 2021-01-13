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Napoli - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası son 16 turunda Napoli ile Empoli karşı karşıya geliyor. Peki, Napoli - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Napoli - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Son 16 turunda oynanacak olan Napoli -Empoli maçı hakkında merak edilenleri haberimizde sunduk. Gennaro Gattuso yönetmindeki mavililer, oynadığı son 6 resmi karşılaşmadan sadece 2 galibiyet çıkarabildi. Serie B’nin zirvesinde yer alan Empoli ise bu sezon mağlubiyet yüzü görmedi. 2’nci ligde oynadığı 16 karşılaşmadan 9 galibiyet ve 7 beraberlik çıkardı. Peki, Napoli - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

NAPOLİ-EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak olan Napoli - Empoli mücadelesi, bugün saat 19.45'de başlayacak. Diego Armando Maradona, Napoli Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Antonio Giua yönetecek. Karşılaşmanın galibi ise çeyrek final kapısını açmış olacak.

HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası maçlarının Türkiye'deki yayın hakları TRT Spor'da bulunuyor. Napoli - Empoli maçı da TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlere sunulacak. Karşılaşmayı saat 19.45'de TRT Spor'dan takip edebilirsiniz. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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