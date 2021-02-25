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Napoli - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Napoli ile Granada kozlarını paylaşacak. Peki Napoli - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında rakibine 2-0 mağlup olan Napoli, Granada'yı konuk edecek. Mücadelede hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyorlar. 

NAPOLİ- GRANADA  MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli- Granada maçı  Diego Armando Maradona Stadyumunda  oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile saat 20.55'de başlayacak ve  beIN SPORTS MAX HD 1 'den şifreli olarak ekranlara gelecek. Maçta Almanya   Futbol Federasyonu'ndan  Daniel Siebert  düdük çalacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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