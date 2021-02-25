Napoli - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında rakibine 2-0 mağlup olan Napoli, Granada'yı konuk edecek. Mücadelede hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyorlar.

NAPOLİ- GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli- Granada maçı Diego Armando Maradona Stadyumunda oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile saat 20.55'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 1 'den şifreli olarak ekranlara gelecek. Maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak.