İki takım Napoli - Juventus karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 21. Maç Günü

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

İtalya Serie A'da 21. hafta maçında lider Juventus deplasmanda Gattuso'nun çalıştırdığı Napoli ile karşı karşıya gelecek. Lig'de oynadığı 5 maçı da kazanan Juventus Inter'in puan kaybettiği haftada puan farkını açmak istiyor. Son 3 maçını da kaybeden Napoli ise bu şansızlığının kırmanın peşinde.

Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Merih Demiral'ın takımı Juventus İtalya Serie A'da 21. hafta maçında deplasmanda Napoli ile 3 puan mücadelesi verecek. Lig'de oynadığı 5 maçı da kazanan Juventus Inter'in puan kaybettiği haftada puan farkını açmak istiyor. Son 3 maçını da kaybeden Napoli ise bu şansızlığının kırmanın peşinde.

San Paola'da oynanacak ve bu akşam 22:45'de oynanacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak.

Napoli - Juventus muhtemel 11'ler...

Napoli: Ospina, Hysaj, Manolas, Lorenzo, Rui, Ruiz, Demme, Zielinski, Insigne, Callejon, Milik

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Ramsey, Higuain, Ronaldo

Ev sahibi takımda Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mertens, Meret ve Allan oynamayacak. Konuk ekip Juventus da ise Chiellini, Khedira, De Sciglio, Merih Demiral ve Danilo oynamayacak.