Napoli Liverpool maçı özet izle | Napoli Liverpool maç özeti
AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 1. Maç Günü kapsamında Napoli Liverpool maçı oynandı. Spor severler ise Napoli Liverpool maçı özet izle merak etmekte. İşte Napoli Liverpool maç özeti...
İki takım Napoli Liverpool karşı karşıya geldi. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 1. Maç Günü ise ekranlardaydı.
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Napoli Liverpool maçı özet izle
Napoli Liverpool maç özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, son şampiyon Liverpool'u ağırladı. Eljif Elmas'ın da formasını terlettiği İtalyan temsilcisi, İngiliz ekibini 2-0 mağlup etti..
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, San Paolo Stadyumu'nda İngiliz devi Liverpool'u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. İtalyan ekibinde Eljif Elmas, oyuna 76. dakikada Alan'ın yerine dahil oldu.
Dries Mertens maçın 82. dakikasında İtalyanları 1-0 öne geçirdi. 90+2'de sahneye çıkan Fernando Llorente durumu 2-0'a getirdi ve maç bu skorla sona erdi.
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