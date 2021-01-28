TRT Spor'da naklen ve şifresiz olarak yayınlanan İtalya Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupada çeyrek finalin son maçı, Napoli ve Spezia arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesindeki son bilgileri haberimizde verdik. Son 2 maçını kaybeden Gattuso'nun öğrencileri, bu maçı kazanarak hem yeni bir seri yakalamak hem de bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Önceki turda Roma'yı 4-2 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Spezia, bu maçı da kazanarak İtalya Kupası'nda yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Napoli - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

NAPOLİ - SPEZİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası çeyrek finalinde, Napoli ve Spezia maçı oynanacak. Bu akşam saat 23.00'de başlayacak olan zorlu mücadele, Diego Armando Maradona Napoli Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Francesco Fourneau yönetecek.

HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası'nın tüm maçlarını futbolseverler ile şifresiz ve naklen buluşturan TRT Spor, Napoli - Spezia maçını da bu akşam saat 23.00'de ekranlara getirecek.