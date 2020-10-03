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  3. Napoli'de oynayan Eljif Elmas'a koronavirüs darbesi!

Napoli'de oynayan Eljif Elmas'a koronavirüs darbesi!

Serie A ekibi takımlarından Napoli'de forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Eljif Elmas'ın yaptığı koronavirüs testlerinin sonucu pozitif olduğu açıklandı. Takım bu durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Napoli'de oynayan Eljif Elmas'a koronavirüs darbesi!

Napoli takımı sosyal medya hesabı twitter üzerinden orta saha oyuncusu Eljif Elmas'ın testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Serie A ekibi Napoli'de forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Eljif Elmas'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
Napoli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takıma uygulanan korona virüs testlerinin sonucuna göre, Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın pozitif çıktığı duyuruldu. Takımda yapılan diğer testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı ifade edildi. Geç futbolcu, Napoli ile bu sezon 2 resmi maç görev aldı ve 1 gol kaydetti.


 

 

Okan Gül
Video Editörü


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