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  3. Napoli'den flaş karar! Kulüpten izinsiz röportaj veren Eljif Elmas'ı zor günler bekliyor

Napoli'den flaş karar! Kulüpten izinsiz röportaj veren Eljif Elmas'ı zor günler bekliyor

Eljif Elmas, bu sezonun başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Kulüpten izinsiz röportaj veren Eljif Elmas'ı İtalya'da zor günler bekliyor...

Napoli'den flaş karar! Kulüpten izinsiz röportaj veren Eljif Elmas'ı zor günler bekliyor 1117

Napoli'de oynayan Eljif Elmas'ı İtalya'da zor günler bekliyor...

 